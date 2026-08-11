Пилот попавшего в ЧП самолета Air India мог быть под воздействием марихуаны
Пилот авиакомпании Air India, который управлял попавшим в ЧП авиалайнером, не прошел тест на наркотики. 4 августа самолет Airbus A320neo авиакомпании Air India, летевший с Пхукета в Нью-Дели, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. В результате пострадали 13 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщила пресс-служба перевозчика.
После инцидента было начато расследование, о ходе которого сообщает индийский телеканал NDTV. Источники телеканала сначала сообщили, что во время послеполетного досмотра в Нью-Дели у пилота, имя которого не раскрывается, был обнаружен положительный результат теста на психоактивные вещества. Позднее был проведен еще один тест, который также дал положительный результат. Он показал, что пилот курил марихуану и во время полета мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
Министерство гражданской авиации сообщило, что расследование еще продолжается. «В настоящее время проходят сбор и изучение всех соответствующих технических, эксплуатационных, медицинских данных и данных, касающихся человеческого фактора. Это включает в себя осмотр самолета и его систем, записанные данные о полете, соответствующие эксплуатационные и технические записи, медицинскую информацию. Все вещественные доказательства будут изучены в полном объеме, прежде чем будут сделаны какие-либо выводы»,— говорится в заявлении министерства.
В январе 2026 года Бюро по расследованию авиапроисшествий Индии (AAIB) склонялось к версии, что действия пилота привели к крушению самолета Air India в июне 2025 года. Тогда в катастрофе Boeing 787-8 Dreamliner погибли 260 человек, и расследование исключило механические неисправности или диверсию в качестве причин. Ранее, в июле 2025 года, The Wall Street Journal также писала, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов, фокусируясь на том, что у самолета были отключены топливные краны.
Однако в августе 2025 года эксперт в области авиации Майк Эндрюс выдвинул версию, что причиной катастрофы Air India 12 июня 2025 года могла стать протечка в туалете, которая привела к короткому замыканию и прекращению подачи электричества к двигателям. Он отметил, что следователи не нашли достаточных доказательств вины пилотов. После катастрофы в июне 2025 года авиакомпания Air India сократила международные перевозки на 15% на несколько недель из-за проверок безопасности и общего нарушения работы.