Пилот попавшего в ЧП самолета Air India мог быть под воздействием марихуаны

Пилот авиакомпании Air India, который управлял попавшим в ЧП авиалайнером, не прошел тест на наркотики. 4 августа самолет Airbus A320neo авиакомпании Air India, летевший с Пхукета в Нью-Дели, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. В результате пострадали 13 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщила пресс-служба перевозчика.

После инцидента было начато расследование, о ходе которого сообщает индийский телеканал NDTV. Источники телеканала сначала сообщили, что во время послеполетного досмотра в Нью-Дели у пилота, имя которого не раскрывается, был обнаружен положительный результат теста на психоактивные вещества. Позднее был проведен еще один тест, который также дал положительный результат. Он показал, что пилот курил марихуану и во время полета мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Министерство гражданской авиации сообщило, что расследование еще продолжается. «В настоящее время проходят сбор и изучение всех соответствующих технических, эксплуатационных, медицинских данных и данных, касающихся человеческого фактора. Это включает в себя осмотр самолета и его систем, записанные данные о полете, соответствующие эксплуатационные и технические записи, медицинскую информацию. Все вещественные доказательства будут изучены в полном объеме, прежде чем будут сделаны какие-либо выводы»,— говорится в заявлении министерства.

Евгений Хвостик