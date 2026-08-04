Пассажиры Air India пострадали при резком перепаде высоты из-за турбулентности

Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air India, летевший из Пхукета в Нью-Дели, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. Из-за этого пострадали 13 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет успешно приземлился в Нью-Дели. Там 17 пассажиров госпитализировали. Через несколько часов пятерых выписали из больницы. Характер травм Air India не уточнила.

«В соответствии с установленными процедурами безопасности и нормативными требованиями об инциденте были проинформированы соответствующие регулирующие органы. Air India в полной мере сотрудничает со следствием, компания-производитель самолета также проинформирована»,— заявили в пресс-службе компании.

Управление по делам гражданской авиации Индии начало расследование обстоятельств, при которых самолет потерял высоту. Для экспертизы изъяты бортовой самописец и речевой самописец самолета, уточняет Reuters.