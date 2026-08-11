Обувщика позвали в суд

В сети обувных магазинов Ralf Ringer разгорается корпоративный скандал. Маргарита Бережная — совладелица подконтрольного ритейлеру ООО «АОМА-96» — требует через суд 1,1 млрд руб. с основателя бренда Андрея Бережного. Но взыскать такую сумму может быть сложно, так как часть счетов компании уже арестована по требованию налоговиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Ralf Ringer Андрей Бережной

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Основатель Ralf Ringer Андрей Бережной

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, Маргарита Бережная обратилась с иском к владельцу обувного бренда Ralf Ringer Андрею Бережному, требуя с него 1,1 млрд руб. Маргарита Бережная была гендиректором одной из связанных с Ralf Ringer компаний — АО «Ральф Рингер», занимавшегося производством обуви. Сейчас ей принадлежит 40% в подконтрольном Ralf Ringer ООО «АОМА-96», 60% — Андрею Бережному. Оба участника спора оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Ralf Ringer, основанная Андреем Бережным, управляет четырьмя обувными фабриками и более 150 магазинами по всей России. По данным СПАРК, в 2025 году выручка операционного юрлица бренда — ООО «Регион тэкру» составила 2,5 млрд руб., что на 36% меньше год к году, чистый убыток достиг 487 млн руб., что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Как считает управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева, иск связан с корпоративным конфликтом. На это указывает сумма требования и формулировка «убытки» в комбинации с наличием у господина Бережного статуса гендиректора и владением большей доли в совместной компании. По ее мнению, часто такие конфликты связаны с тем, что владелец меньшей доли обвиняет контролирующее лицо в выводе активов или корпоративных прав общества в пользу аффилированных структур без его согласия. Этот иск, считает госпожа Пугачева,— попытка компенсировать через частный корпоративный спор то, что фактически произошло с активами группы, например, их перевод на новые юрлица или иностранные компании в преддверии налоговых претензий и банкротства.

На это может указывать и перечень третьих лиц, привлеченных к делу. Все они — компании, связанные с брендом Ralf Ringer, включая обанкротившееся в 2024 году производственное подразделение АО «Ресурс развития» (ранее АО «Ральф Рингер»). Это не единственное юрлицо компании, столкнувшееся с финансовыми проблемами. Также на ухудшение положения компании в значительной степени повлиял арест счетов другого связанного с сетью юрлица — ООО «Ральф Рингер продакшн».

Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной налоговой службы в марте 2025 года наложил обеспечительные меры на общую сумму более 1,74 млрд руб.

Как ранее рассказывал “Ъ” Андрей Бережной, требование связано со «спорными результатами» выездных проверок 2014–2017 годов. Общая сумма налоговых претензий тогда превышала 3,2 млрд руб.

В июне 2026 года и торговое юрлицо сети — ООО РТР (ранее — ООО «Ральф Рингер ритейл») получило заявление о банкротстве от своего контрагента — ООО «Престиж Трейд», занимающегося оптовой продажей кожи. По этой причине, считает Татьяна Пугачева, даже при удовлетворении иска реальное получение 1,1 млрд руб. выглядит проблематичным на фоне параллельного банкротства и ареста счетов по требованию ФНС, которая имеет приоритет как кредитор в деле о банкротстве.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская не исключает, что проблемы Ralf Ringer связаны в том числе с общей негативной ситуацией на обувном рынке. Кроме этого на сегмент негативно повлиял рост ставок аренды магазинов и снижение офлайн-продаж, заключает госпожа Сумишевская.

Алина Мигачёва