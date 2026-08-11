Reuters: Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана

Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах, пишет Reuters. Этот вопрос поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце июля. Гилман находился в заключении в России с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман в суде (август 2025 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Роберт Гилман в суде (август 2025 года)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как пишет Reuters, Гилман был помилован по гуманитарным соображениям и отправлен самолетом Госдепартамента США. Во время полета его будет обследовать медицинская бригада из четырех человек, сообщили агентству американские чиновники на условиях анонимности. Один из них заявил, что экс-морпех находится в хорошей форме. Также на борту находится его мать Нина. Самолет должен прибыть в аэропорт Вашингтон-Даллес. По прибытии Гилмана встретят американский посланник Стив Уиткофф и заместитель помощника президента Себастьян Горка.

В начале июня Роберта Гилмана перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Отмечалось, что мужчина не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд.

Роберт Гилман — уроженец Польши и гражданин США. Он был арестован в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в пьяном нападении на полицейского, за что ему назначили 4,5 года колонии. Находясь под стражей, Гилман постоянно нарушал порядок и поднимал руки на сотрудников УФСИН и однажды напал на следователя. Из-за этого в отношении него было возбуждено еще восемь уголовных дел. В результате его срок заключения увеличился до 10 лет.

О деле Роберта Гилмана «Ъ» писал в материале «Американец не на того напал».