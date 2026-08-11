На экраны выходит японо-американский фильм ужасов Дэйва Бойла «Демонолог»

В Японии призраки и кайдан — посвященный им литературный жанр — национальное достояние, к которому иностранцев нечасто подпускают. Самое известное исключение — ирландско-американский журналист Лафкадио Хирн, в конце XIX века взявший псевдоним Коидзуми Якумо. Хирн не просто переехал в Японию и сменил вероисповедание с католицизма (начинал он вообще как православный) на буддизм. Он еще, что было исключительным случаем, получил японское подданство, служил советником при правительстве и женился на дочке самурая.

Ну, и писал кайданы редкого изящества. В одном из них, например, самурай хотел выпить воды, а глянь, из чашки ухмыляется какой-то наглый дух. Раз выплеснул, два выплеснул, потом в сердцах выпил себе на беду.

Мормона Бойла в изяществе не обвинить. Начинается фильм без затей с крупного плана окровавленного топора, потом камеры панорамирует на кровавые щипцы. Зритель обречен жить в ожидании, когда же эти инструменты пойдут в ход, и тогда уже Бойл себе ни в чем не откажет: более неаппетитных ужасов, чем в «Демонологе», видеть не приходилось давно.

Разъездной экзорцист Айри (Моэка Хоси) боится живых людей из-за их непредсказуемости, берет солидную предоплату и работает только днем: в светлое время суток тоньше пелена между мирами, которую нужно продырявить, чтобы изгнать неупокоенных духов. Выглядит она в своих рваных джинсах и кедах так, что клиенты (на время ее работы хозяева должны покинуть проклятый дом) торопятся составить опись имущества: вдруг что-нибудь сопрет.

Подробнее — в материале «Ни в зуб душой».