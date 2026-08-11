Глава ПСМ рассказал о проблемах со строительством объектов малой генерации в Москве

В Москве не хватает места для строительства объектов собственной генерации для центров обработки данных. Об этом рассказал в интервью «Ъ» гендиректор ПСМ Андрей Медведев.

«Сейчас заказчики думают не о том, какая машина лучше подходит под нагрузку, а как выбрать генерацию, исходя из места»,— отметил господин Медведев. Еще одной проблемой он назвал шум. Гендиректор ПСМ пояснил, что ЦОДы часто находятся рядом с жилыми кварталами.

Еще один момент, который важен ЦОДам,— экология, добавил Андрей Медведев. «На дизельные генераторы в Москве ставятся катализаторы, нейтрализаторы, но фактически они не работают 24 часа в сутки. Газ более экологичен, чем дизель, поэтому там добиться столичных экологических стандартов проще»,— сказал гендиректор ПСМ.

Подробнее — в интервью Андрея Медведева «Ъ».