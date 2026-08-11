Глава ПСМ рассказал о проблемах со строительством объектов малой генерации в Москве
В Москве не хватает места для строительства объектов собственной генерации для центров обработки данных. Об этом рассказал в интервью «Ъ» гендиректор ПСМ Андрей Медведев.
«Сейчас заказчики думают не о том, какая машина лучше подходит под нагрузку, а как выбрать генерацию, исходя из места»,— отметил господин Медведев. Еще одной проблемой он назвал шум. Гендиректор ПСМ пояснил, что ЦОДы часто находятся рядом с жилыми кварталами.
Еще один момент, который важен ЦОДам,— экология, добавил Андрей Медведев. «На дизельные генераторы в Москве ставятся катализаторы, нейтрализаторы, но фактически они не работают 24 часа в сутки. Газ более экологичен, чем дизель, поэтому там добиться столичных экологических стандартов проще»,— сказал гендиректор ПСМ.
Подробнее — в интервью Андрея Медведева «Ъ».
Проблемы с дизель-генераторами в России отсутствуют, поскольку в центре страны они обычно служат резервной генерацией. Сегодня операторы центров обработки данных (ЦОДов) рассматривают дизель-генераторы как необходимый элемент резервирования, поскольку объекты энергетики подвергаются атакам. Тема перехода на газовую генерацию, как основную, а не только резервную, активно прорабатывается, несмотря на то, что газопоршневые установки (ГПУ) относятся к опасным производственным объектам и требуют согласования с Ростехнадзором и «Газпромом».
По состоянию на 2026 год, собственная генерация становится экономически выгоднее, с ценой за 1 кВт•ч на уровне 9,3 руб. В 2025 году снижение спроса на газовую генерацию было связано с увеличением затрат на капитальное строительство (CAPEX) и общей дороговизной денег, что привело к снижению интереса к ней.
Вице-премьер Александр Новак в 2026 году выделил Ленинградскую, Тверскую, Смоленскую, Курскую, Томскую, Свердловскую области (где есть атомные электростанции), а также Красноярский край, Хакасию, Иркутскую и Амурскую области (где расположены гидроэлектростанции) как наиболее перспективные регионы для размещения ЦОДов. Примерно 80% действующих серверных ферм в России сосредоточены в Москве и Московской области, а Санкт-Петербург формирует второй по значимости кластер с долей 7%.