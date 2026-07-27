Из-за фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретят перевозку опасных грузов

В Екатеринбурге во время проведения Международного фестиваля молодежи с 11 по 18 сентября введут временные ограничения на движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Они будут действовать ежедневно с 06:00 до 22:00, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Запрет коснется грузовых автомобилей, перевозящих по дорогам общего пользования опасные вещества, включая взрывчатые материалы и пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, окислители, органические пероксиды, токсичные и инфекционные материалы, радиоактивные вещества и другие категории опасных грузов.

Ограничения будут введены на улицах, задействованных в проведении мероприятий фестиваля. В список вошли: проспект Ленина, бульвары Экспо, Новосинарский, 100-летия Уральского университета, Альпинистов, Бахчиванджи, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинная, Луганская, Шевченко, Восточная, Белинского, Малышева, 8 Марта, Универсиады, Академика Шварца, Саввы Белых, Сибирский тракт, Куйбышева, Чистая, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Токарей, Бебеля, Опалихинская, Халтурина, Татищева, Репина, Посадская, Гурзуфская, Бакинских Комиссаров, Кировградская, Донбасская, Лыжников, Молодогвардейцев, Димитрова, Пархоменко, Титова, Селькоровская, Крауля, Викулова, Комсомольская и Березовая.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».

Ранее сообщалось, что для свердловчан открыли регистрацию на Международный фестиваль молодежи. Подать заявку можно до 10 августа.

Полина Бабинцева