Red Wings осенью начнет летать из Москвы и Екатеринбурга в Египет

Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на запуск рейсов из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн. Полеты могут начаться уже осенью, рассказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

«Это новый популярный курорт на берегу Средиземного моря в Египте. Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью»,— рассказал собеседник агентства. Прямой перелет из Москвы, по данным авиакомпании, займет всего несколько часов.

Накануне Росавиация по поручению Минтранса открыла авиасообщение с египетскими аэропортами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings о намерении подать заявку на полеты в Египет сообщали в Azur Air.