Росавиация разрешила летать еще в два египетских аэропорта

Росавиация по поручению Минтранса России открыла прямое авиасообщение с двумя египетскими аэропортами — Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, сообщило агентство в «Максе». Авиагавани расположены на побережье Средиземного моря.

Ведомство сообщило российским авиакомпаниям о возможности подачи заявлений на получение допусков для регулярных рейсов, а также готово рассматривать заявки на чартерные рейсы в указанные аэропорты. Кроме того, посольство Египта попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании о новых направлениях.

Сейчас из России выполняют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» летают по 21 маршруту, а пять египетских перевозчиков летают по 32 направлениям. Росавиация также получила заявки египетской авиакомпании Air Cairo на разовые нерегулярные рейсы по маршруту Эль-Аламейн — Москва.