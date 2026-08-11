Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Асада к смертной казни

Уголовный суд в Дамаске вынес 11 августа смертные приговоры экс-президенту Сирии Башару Асаду и людям из его ближайшего окружения. Бывшего лидера страны, бежавшего в Россию, признали виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе гражданского конфликта в стране.

Единственным, кого судили очно, стал двоюродный брат Башара Асада по материнской линии — бывший бригадный генерал Атеф Наджиб, который был пойман сирийскими силовиками в январе 2025 года. Все остальные были приговорены заочно.

Центральным эпизодом судебного процесса стало дело о подавлении протестов в провинции Дераа, которое принято считать детонатором сирийской революции. В феврале 2011 года группа подростков оставила на стенах своей школы антиправительственные граффити. За это они были задержаны местной службой безопасности и подвергнуты пыткам. После того как это стало известно, жители Дераа вышли на массовые демонстрации протеста. На их подавление Дамаск бросил армейские части и бронетехнику.

Подробнее — в материале «Дамаск применил высшую меру».