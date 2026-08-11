Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Асада к смертной казни
Уголовный суд в Дамаске вынес 11 августа смертные приговоры экс-президенту Сирии Башару Асаду и людям из его ближайшего окружения. Бывшего лидера страны, бежавшего в Россию, признали виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе гражданского конфликта в стране.
Единственным, кого судили очно, стал двоюродный брат Башара Асада по материнской линии — бывший бригадный генерал Атеф Наджиб, который был пойман сирийскими силовиками в январе 2025 года. Все остальные были приговорены заочно.
Центральным эпизодом судебного процесса стало дело о подавлении протестов в провинции Дераа, которое принято считать детонатором сирийской революции. В феврале 2011 года группа подростков оставила на стенах своей школы антиправительственные граффити. За это они были задержаны местной службой безопасности и подвергнуты пыткам. После того как это стало известно, жители Дераа вышли на массовые демонстрации протеста. На их подавление Дамаск бросил армейские части и бронетехнику.
Подробнее — в материале «Дамаск применил высшую меру».
Бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну и прибыл в Россию 8 декабря 2024 года, где получил политическое убежище после наступления сирийских повстанцев на позиции правительственных сил. 13 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию, которая устанавливает правовую базу на переходный период в стране на пять лет. В марте 2025 года в регионах Сирии, населенных преимущественно алавитами, начались боестолкновения между силовиками и сторонниками экс-президента Асада.
Сирийские власти публично заявляют, что будут добиваться возвращения всех, кто причастен к военным преступлениям и политическим репрессиям времен гражданского конфликта 2011–2024 годов. В январе 2025 года был задержан двоюродный брат Башара Асада Атеф Наджиб, который руководил службой политического сыска в провинции Дераа. Он был единственным из подсудимых, кого судили очно.