Обвиненного в превышении полномочий мэра Уфы восстановили в должности
Верховный суд Башкирии удовлетворил иск отправленного в отставку главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Его восстановили в должности с 15 июля, сообщил ТАСС его адвокат Марат Самойлов.
Ратмир Мавлиев в суде (май 2026 года)
Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан
Заседание проходило 11 августа в закрытом режиме, поэтому его подробности неизвестны, пишет UFA1.RU. Однако, несмотря на решение суда, господин Мавлиев не сможет вернуться к своим рабочим обязанностям, поскольку это запрещено следствием, которое продолжается. Срок полномочий мэра Уфы подойдет к концу в середине сентября, указывает издание.
Ратмира Мавлиева задержали и взяли под стражу 28 апреля по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности участка на территории санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб. Земля граничила с коттеджем, в котором жил господин Мавлиев. Также ему вменяют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании. Еще 31 млн руб. был собран с рекламных агентств в Общественный фонд развития Уфы, но деньги якобы пошли на премиальный Lexus. С начала июля чиновник находится под запретом определенных действий, вину он не признает.
Подробнее — в материале «Ъ» «От мэра нашлись тайны».
Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля 2026 года и 30 апреля заключен под стражу по обвинению в получении взяток и превышении должностных полномочий, в том числе связанных с выводом земельного участка санатория «Радуга» из муниципальной собственности и получением 10 млн рублей от строительной компании. Через неделю, 7 мая 2026 года, Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест, а с 3 июля он находился под запретом определенных действий. Он сам и его защита обратились к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России с просьбой проверить законность возбуждения дела и обоснованность обвинений, утверждая, что обвинения противоречат реальным событиям, которые могут быть подтверждены материалами гражданских судов.
В июле 2026 года депутаты Горсовета Уфы расторгли контракт с Ратмиром Мавлиевым из-за прекращения доступа к государственной тайне, что, по их мнению, не позволяло ему руководить мэрией. Это произошло на фоне публикаций в Telegram-каналах о его предполагаемом использовании услуг эскортниц и упоминаний о коррупционном скандале, который, по словам депутатов, нанес ущерб на федеральном уровне. Ратмир Мавлиев, проработавший главой администрации Уфы более четырех лет, с февраля 2022 года возглавлял столицу республики.