Обвиненного в превышении полномочий мэра Уфы восстановили в должности

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск отправленного в отставку главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Его восстановили в должности с 15 июля, сообщил ТАСС его адвокат Марат Самойлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев в суде (май 2026 года)

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан Ратмир Мавлиев в суде (май 2026 года)

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Заседание проходило 11 августа в закрытом режиме, поэтому его подробности неизвестны, пишет UFA1.RU. Однако, несмотря на решение суда, господин Мавлиев не сможет вернуться к своим рабочим обязанностям, поскольку это запрещено следствием, которое продолжается. Срок полномочий мэра Уфы подойдет к концу в середине сентября, указывает издание.

Ратмира Мавлиева задержали и взяли под стражу 28 апреля по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности участка на территории санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб. Земля граничила с коттеджем, в котором жил господин Мавлиев. Также ему вменяют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании. Еще 31 млн руб. был собран с рекламных агентств в Общественный фонд развития Уфы, но деньги якобы пошли на премиальный Lexus. С начала июля чиновник находится под запретом определенных действий, вину он не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «От мэра нашлись тайны».