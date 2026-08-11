Россия готовится ко встрече глав минфинов стран «Группы двадцати» в США в августе-сентябре, а также ко встрече глав МИД стран G20 в октябре. Об этом сообщил посол сообщил посол по особым поручениям Марат Бердыев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Готовимся к продуктивному участию в предстоящих министерских конференциях на высоком уровне: 31 августа-1 сентября — встреча министров финансов и глав ЦБ, Эшвилл... 30-31 октября — СМИД, Атланта», — написал господин Бердыев в Telegram-канале.

По словам посла, на этой неделе проходит согласование договоренностей «по линии отраслевых треков в области инноваций и энергетики». Россия «плотно вовлечена в формирование коллективных подходов и совместных договоренностей на условиях баланса интересов», добавил он.

Марат Бердыев также уточнил, что Россия готовится к участию на высоком уровне во встрече министров по вопросам энергетики в Хьюстоне 14-16 сентября, а также во встрече министров по вопросам торговли в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. Также Россия примет участие в третьей встрече шерп в Вашингтоне 1-2 октября и в четвертой встрече шерп в Майами 11-12 декабря.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что страна будет представлена на высоком уровне в саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Как ранее заявлял Марат Бердыев, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за участие в саммите господина Путина.