Россия поучаствует во встречах глав минфинов и МИД стран G20 в США
Россия готовится ко встрече глав минфинов стран «Группы двадцати» в США в августе-сентябре, а также ко встрече глав МИД стран G20 в октябре. Об этом сообщил посол сообщил посол по особым поручениям Марат Бердыев.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
«Готовимся к продуктивному участию в предстоящих министерских конференциях на высоком уровне: 31 августа-1 сентября — встреча министров финансов и глав ЦБ, Эшвилл... 30-31 октября — СМИД, Атланта», — написал господин Бердыев в Telegram-канале.
По словам посла, на этой неделе проходит согласование договоренностей «по линии отраслевых треков в области инноваций и энергетики». Россия «плотно вовлечена в формирование коллективных подходов и совместных договоренностей на условиях баланса интересов», добавил он.
Марат Бердыев также уточнил, что Россия готовится к участию на высоком уровне во встрече министров по вопросам энергетики в Хьюстоне 14-16 сентября, а также во встрече министров по вопросам торговли в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. Также Россия примет участие в третьей встрече шерп в Вашингтоне 1-2 октября и в четвертой встрече шерп в Майами 11-12 декабря.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что страна будет представлена на высоком уровне в саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Как ранее заявлял Марат Бердыев, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за участие в саммите господина Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля 2026 года сообщал, что Россия примет участие в саммите G20 в Майами 14–15 декабря на высоком уровне. Ранее, 22 апреля 2026 года, заместитель главы российского МИДа Александр Панкин заявлял, что страна получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне, однако формат участия пока не был определён.
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев 22 июля 2026 года подтвердил, что американская сторона желает видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» и транслирует соответствующий сигнал. Ещё в декабре 2025 года российская шерпа в G20 Светлана Лукаш отмечала, что США готовятся к возможному приезду Владимира Путина на саммит. Американский президент Дональд Трамп неоднократно публично высказывался за участие главы российского государства, считая его полезным.