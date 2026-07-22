Песков: Россия будет представлена на саммите G20 на высоком уровне

Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Майами (США) 14–15 декабря, на высоком уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев ранее сообщил, что США хотят видеть на мероприятии президента России Владимира Путина. По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за участие российского президента.