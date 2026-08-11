В Севастополе второй день тушат пожар у пляжа Инжир
Севастопольские пожарные второй день не могут справиться с огнем в лесу у пляжа Инжир, который разгорелся после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.
По информации губернатора Михаила Развожаева, пожар разгорелся в ночь на 10 августа из-за обломков от сбитых украинских БПЛА. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека, отдыхающих в расположенном рядом кемпинге.
По информации МЧС, возникло два очага возгорания, пожар удалось локализовать на площади 15 га. Ситуацию осложняют жаркая погода, сильный ветер, скалистый рельеф и отсутствие подъездных путей для техники. Использование авиации, отмечают специалисты, в нынешних условиях невозможно. Помимо профессиональных пожарных на месте происшествия с огнем борются несколько десятков волонтеров: они тушат мелкие возгорания и тлеющую подстилку, чтобы не дать ей снова разгореться.
Ночные атаки беспилотников в Севастополе неоднократно приводили к пожарам и повреждениям гражданских объектов в 2026 году. Так, в апреле губернатор Михаил Развожаев сообщал о налете беспилотников, сбитых над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны. В марте 2026 года после атаки беспилотников, когда силы ПВО и Черноморского флота сбили 14 БПЛА, загорелись промышленное здание, крыша апартаментов и частный дом. Тогда же, в марте 2026 года, после атаки беспилотников загорелся участок леса в районе Золотого пляжа на площади 1,5 тыс. кв. м.
В июне 2026 года над Севастополем сбили 33 беспилотника, в результате падения обломков произошло пять пожаров, в том числе горели трава, лес, автомобиль и газовая труба, также были повреждены восемь многоквартирных домов. В декабре 2025 года силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку 10 БПЛА, тогда произошло возгорание деревянного домика и травы. Ранее, в июле 2025 года, обломки сбитых дронов повредили здание школы и вызвали возгорание травы.