В Севастополе второй день тушат пожар у пляжа Инжир

Севастопольские пожарные второй день не могут справиться с огнем в лесу у пляжа Инжир, который разгорелся после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Севастополю.

По информации губернатора Михаила Развожаева, пожар разгорелся в ночь на 10 августа из-за обломков от сбитых украинских БПЛА. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека, отдыхающих в расположенном рядом кемпинге.

По информации МЧС, возникло два очага возгорания, пожар удалось локализовать на площади 15 га. Ситуацию осложняют жаркая погода, сильный ветер, скалистый рельеф и отсутствие подъездных путей для техники. Использование авиации, отмечают специалисты, в нынешних условиях невозможно. Помимо профессиональных пожарных на месте происшествия с огнем борются несколько десятков волонтеров: они тушат мелкие возгорания и тлеющую подстилку, чтобы не дать ей снова разгореться.

Александр Дремлюгин, Симферополь