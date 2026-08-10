В Севастополе из кемпинга эвакуировали более ста отдыхающих из-за сбитого БПЛА

Из кемпинга в районе пляжа Инжир в Севастополе эвакуировали 133 отдыхающих из-за пожара в лесу, который разгорелся после уничтожения БПЛА. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Ночью из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека с кемпинга: часть вывели наверх, часть эвакуировали катерами с пляжа»,— отметил господин Развожаев. По его словам, пожарные службы локализовали огонь на площади 8 га.

Губернатор также сообщил, что в Гагаринском районе Севастополя осколки БПЛА упали у подъезда жилого дома. Никто из граждан не пострадал. Всего, по данным местных властей, минувшей ночью над Севастополем и в его окрестностях силы ПВО уничтожили шесть БПЛА.

Александр Дремлюгин, Симферополь