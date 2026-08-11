Основано в 2005 году. Занимается комплектацией и производством электростанций для малой энергетики. В структуру компании входят три производственные площадки в Ярославской области общей площадью 25 тыс. кв. м, инжиниринговый центр и ИТ-подразделение. На заводе «ПСМ Красный Бор» организовано производство насосных станций и электротехнического оборудования, на «ПСМ Мастер» — комплексная металлообработка, на «ПСМ Прайм» — крупноузловая сборка и электромонтаж дизельных и газовых электростанций высокой мощности. По собственным данным, компания отгрузила 1,7 тыс. единиц насосных агрегатов, мощность реализованных электростанций — 2,2 тыс. МВт. Владелец 100% ООО «Завод ПСМ» — Андрей Медведев.