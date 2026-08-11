Медведев Андрей Евгеньевич

Родился в Ярославле 22 января 1980 года. Получил два высших образования в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова по специальностям «информатика и вычислительная техника» и «экономика». Начал карьеру в ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) как ведущий специалист отдела продаж, затем стал заместителем руководителя отдела маркетинга.

В 2005 году вместе с партнером Александром Сальниковым учредил инжиниринговую группу ПСМ и открыл в Ярославской области площадку по производству дизельных генераторных установок. Сейчас — гендиректор и владелец ПСМ.

Женат, воспитывает дочь. Любит футбол, увлекается бегом.