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Медведев Андрей Евгеньевич

Родился в Ярославле 22 января 1980 года. Получил два высших образования в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова по специальностям «информатика и вычислительная техника» и «экономика». Начал карьеру в ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) как ведущий специалист отдела продаж, затем стал заместителем руководителя отдела маркетинга.

В 2005 году вместе с партнером Александром Сальниковым учредил инжиниринговую группу ПСМ и открыл в Ярославской области площадку по производству дизельных генераторных установок. Сейчас — гендиректор и владелец ПСМ.

Женат, воспитывает дочь. Любит футбол, увлекается бегом.

  • Газета «Коммерсантъ» №145 от 12.08.2026, стр. 7
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