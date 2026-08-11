В Госдуме прокомментировали запросы банков по криптовалюте

Обращения некоторых банков к своим клиентам с запросом объяснить, для каких целей они совершают операции с криптовалютой и стейблкоинами, не связаны с законом «О цифровых валютах и цифровых правах». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Аксаков уточнил, что подобные запросы не связаны с законом о цифровых правах, поскольку он вступает в силу с 1 сентября. «Вопросы возникают в связи с тем, что эти инструменты используются для проведения незаконных операций. В том числе, кстати, эти инструменты используются и для оплаты антироссийских действий»,— объяснил депутат.

Анатолий Аксаков отметил, что в банках уже знают несколько способов определить незаконные операции с криптовалютой. «Они (банки.— “Ъ”) получают, скажем так, признаки от регулятора, которые характеризуют незаконность операций. И сами имеют уже наработки, которые позволяют им определить, насколько добросовестно используется криптовалюта на рынке»,— уточнил господин Аксаков.

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для регулирования российского криптовалютного рынка. Накануне РБК писал, что после принятия закона банки стали активнее запрашивать у клиентов-юрлиц пояснения об экономическом смысле операций с криптовалютой и стейблкоинами. В частности, речь шла о USDT.