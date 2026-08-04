Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для регулирования российского криптовалютного рынка. Он вступит в силу 1 сентября.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Документ устанавливает за криптовалютой статус имущества, вводит основные требования к ее обороту, а также предусматривает защиту прав на нее в суде. Банк России будет регулировать реестры криптообменников и цифровых депозитариев — им может стать любой действующий депозитарий при соблюдении специальных требований к программному обеспечению и защите информации.

Кроме того, россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы после теста получат доступ к ликвидным активам с лимитом 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Криптообменники смогут зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя, а с сентября 2027 года обязаны будут проверять счета получателей.

Подробнее — в материале «В соответствии с цифрой закона».