Intel продает акции на $20 млрд

Корпорация Intel сообщила о начале продаж своих акций в соответствии с планом по привлечению $20 млрд. Будет реализовано 210 526 315 акций по цене $95. В рамках дополнительного опциона компания продаст еще 31 578 947 акций. По подсчетам компании, она получит за свои ценные бумаги $19,7 млрд. Средства будут направлены на «общие корпоративные цели, которые могут включать, помимо прочего, капитальные затраты и укрепление оборотного капитала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Наблюдатели отмечают, что благодаря буму ИИ акции многих технологических компаний с начала года заметно выросли в цене. Это позволило многим из них воспользоваться текущей конъюнктурой и продать свои ценные бумаги по более высоким ценам — только за второй квартал американские компании реализовали свои акции на общую сумму $252 млрд. Доходы Intel по итогам второго квартала выросли на 25% в годовом исчислении, достигнув $16,1 млрд. Это самый быстрый рост за последние 15 лет. С начала года акции Intel подорожали в 2,5 раза. Текущая рыночная капитализация компании составляет $492 млрд.

Евгений Хвостик