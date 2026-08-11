МИД России оценил подписание меморандума по военным базам в Сирии

Москва рассматривает подписание меморандума с Дамаском по работе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе как укрепление договорно-правовой базы в новых условиях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Соглашение заключили 9 августа.

«Рассматриваем состоявшееся 9 августа подписание меморандума между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой по вопросу функционирования наших баз в Хмеймиме и Тартусе как важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях», — уточнили в ведомстве.

Документ направлен на реорганизацию и легитимизацию российского военного присутствия в Арабской Республике. По нему, созданные при президентстве Башара Асада российские военные базы получают статус совместных учебно-тренировочных центров. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что базы уже изменили свой функционал, а меморандум лишь устраняет правовую неопределенность.

Подробности — в материале «Ъ» «Базовое преобразование».