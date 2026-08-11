Контейнеровоз атаковали в Оманском заливе у берегов Пакистана

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в Оманском заливе с участием коммерческого судна и «военных сил». В изначальном сообщении UKMTO приводились данные о танкере, позднее управление уточнило тип судна — это был контейнеровоз.

По данным UKMTO, контейнеровоз атаковали недалеко от пакистанского порта Гвадар. Другие детали в уведомлении не приводятся.

Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard и источники в отрасли уточняет, что речь идет о контейнеровозе Vela Nova под флагом Панамы. Судно подверглось атаке примерно в 71 морской миле от берегов Пакистана. По предварительным данным, по контейнеровозу ударили ракетой. Информации о состоянии судна и судьбе экипажа нет.