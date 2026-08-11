В Минобороны Пакистана указали на близость мирной сделки США и Ирана
США и Иран близки к некоему мирному соглашению, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф Bloomberg News. По его словам, регион заинтересован в установлении прочного мира.
«Ситуация снова складывается в пользу мирного соглашения или сделки. Сигналы последних двух-трех дней указывают на то, что мы близки к какому-то соглашению»,— сказал господин Асиф.
В июле премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил о готовности страны выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. Стороны продолжают переговоры о повторном открытии Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в качестве условия для возобновления судоходства называл компенсации от США за нарушение мирного соглашения, заключенного в июне.
В июне 2026 года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения. По его словам, Пакистан активно сотрудничал с обеими странами для согласования дальнейших шагов. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявлял о близости подписания меморандума с США, подчеркивая, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к такому документу.
Согласно информации от Bloomberg и Axios, США и Иран ведут переговоры по меморандуму через пакистанских посредников, а премьер-министр Шахбаз Шариф выступает посредником в этом процессе. Предполагается, что соглашение будет заключено в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта, включая обсуждение ядерной программы Ирана и снятия санкций.
В апреле 2026 года премьер-министр Шариф анонсировал начало переговоров США и Ирана в Исламабаде. Эти переговоры, как сообщалось, велись как напрямую, так и при помощи посредников, включая дипломатов из Турции, Египта и Пакистана. Одним из ключевых условий начала переговорного процесса было возобновление судоходства в Ормузском проливе.