В Минобороны Пакистана указали на близость мирной сделки США и Ирана

США и Иран близки к некоему мирному соглашению, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф Bloomberg News. По его словам, регион заинтересован в установлении прочного мира.

«Ситуация снова складывается в пользу мирного соглашения или сделки. Сигналы последних двух-трех дней указывают на то, что мы близки к какому-то соглашению»,— сказал господин Асиф.

В июле премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил о готовности страны выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. Стороны продолжают переговоры о повторном открытии Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в качестве условия для возобновления судоходства называл компенсации от США за нарушение мирного соглашения, заключенного в июне.