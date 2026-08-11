Теннисистки Александрова и Шнайдер проиграли в четвертьфиналах турнира в Торонто

Полуфиналы National Bank Open presented by Rogers, проходящего в Торонто турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $7,4 млн, пройдут без участия представительниц России. Это выяснилось после того, как Диана Шнайдер легко уступила польке Иге Швёнтек, а Екатерина Александрова в трех партиях проиграла украинке Элине Свитолиной, которая получила возможность выйти в лидеры по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Результаты Дианы Шнайдер в нынешнем сезоне в целом достаточно типичны для еще сравнительно молодых теннисисток, которые, обладая талантом, еще не обзавелись стабильностью, позволяющей штурмовать серьезные вершины. Шансов на то, что эта стабильность придет, все еще предостаточно. Дело даже не столько в результате матча — 2:6, 1:6 за 63 минуты, сколько в качестве игры россиянки. Ошибки сыпались одна за другой, и Швёнтек, которая проводит нынешний сезон крайне неудачно, не понадобилось много сил, чтобы легко добиться победы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треск после блеска».