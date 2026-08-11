Треск после блеска

Полуфиналы National Bank Open presented by Rogers, проходящего в Торонто турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $7,4 млн, пройдут без участия представительниц России. Это выяснилось после того, как Диана Шнайдер легко уступила польке Иге Швёнтек, а Екатерина Александрова в трех партиях проиграла украинке Элине Свитолиной, которая получила возможность выйти в лидеры по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Екатерина Александрова Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP Элина Свитолина Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP Диана Шнайдер Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Ига Швёнтек Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP Следующая фотография 1 / 4 Екатерина Александрова Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP Элина Свитолина Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP Диана Шнайдер Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Ига Швёнтек Фото: Chris Young / The Canadian Press / AP

Результаты Дианы Шнайдер в нынешнем сезоне в целом достаточно типичны для еще сравнительно молодых теннисисток, которые, обладая талантом, еще не обзавелись стабильностью, позволяющей штурмовать серьезные вершины. Шансов на то, что эта стабильность придет, все еще предостаточно. Но время 22-летней россиянки, видимо, еще не наступило. Во всяком случае, в Торонто с ней произошло примерно то же самое, что и на Roland Garros. Там два месяца назад Шнайдер после эффектной победы в четвертьфинале над самой Ариной Соболенко уступила польке Майе Хвалиньской, а здесь за ярким успехом в матче против третьей ракетки мира американки Джессики Пегулы последовала крайне неудачная встреча с полькой Игой Швёнтек.

Дело даже не столько в результате матча — 2:6, 1:6 за 63 минуты, сколько в качестве игры россиянки. Ошибки сыпались одна за другой, и Швёнтек, которая проводит нынешний сезон крайне неудачно, не понадобилось много сил, чтобы легко добиться победы.

По очкам, набранным в этом сезоне, нынешняя восьмая ракетка мира идет 11-й. Но выход в канадский полуфинал позволит ей теперь немного оторваться от Шнайдер, которая стоит на 12-й позиции. Теперь интересно, сумеет ли Швёнтек развить свой успех. Полька ведь уже более 12 месяцев не выигрывала ни одного турнира. Последним триумфальным состязанием для нее был прошлогодний Wimbledon.

Соперница Швёнтек в полуфинале определялась во встрече россиянки Екатерины Александровой и украинки Элины Свитолиной. Увы, но в ней сработало правило, согласно которому теннисистки, побеждающие Арину Соболенко до финала, на следующей стадии вот уже 15 месяцев терпят поражение. Именно так в Торонто произошло с Александровой, которая хорошо провела первый сет, но начиная со второго снизила свой уровень. «Сначала она подавала очень хорошо, но затем стала немного чаще использовать вторую подачу, и мне кажется, это изменило ход встречи. Я же, наоборот, начала очень хорошо играть с задней линии. В общем, все повернулось в нескольких первых геймах второго сета»,— сказала Свитолина, которая в третьей партии ушла в отрыв — 4:1 — и уже не упустила преимущества.

В итоге — 3:6, 6:0, 6:3 в пользу украинки, победившей за 1 час 33 минуты.

Возможно, Александровой все-таки не хватило психологической свежести после яркой победы над Соболенко, отнявшей у нее много душевных сил. Да и по манере игры опытнейшая Свитолина, сочетающая на задней линии тягучесть с агрессивностью, россиянке весьма неудобна.

По итогам этого «тысячника» Александрова поднимется в WTA Race ровно на десять позиций — с 40-й на 30-ю, а Свитолина, которая перед началом турнира шла там шестой, получила шанс выйти в лидеры. Для этого, правда, украинке требуется выиграть в Торонто, где она отличилась в 2017 году.

Евгений Федяков