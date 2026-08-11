Коробочные продукты РНПК

ТЭК, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль, судостроение. Базовый лимит (сверх франшизы, далее — лимит) — 10 млрд руб., базовая франшиза (далее — франшиза) — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб.

Металлургия, химическая промышленность, ВПК. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 100 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб.

Логистические центры площадью более 10 тыс. кв. м, микроэлектроника, включая ЦОДы. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 50 млн руб., собственное удержание — 50 млн руб. В отдельных случаях перестрахование будет осуществляться только на базе специального акцепта.

Линейные объекты линий электропередачи и связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Лимит — 1 млрд руб., франшиза — 20 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб.

Базовый тариф для вышеперечисленных групп рисков — 1%.

Офшорные риски, риски бурения и выхода скважин из-под контроля. Лимит — 100 млрд руб., франшиза — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб. Тариф определяется индивидуально, не ниже цен июля 2026 года.

Непромышленные объекты, имущество физлиц, страхование животных и объектов товарной и экспозиционной аквакультуры. Лимит — 10 млрд руб., франшиза (для юрлиц) — 10 млн руб., собственное удержание — 300 млн руб. (или 3% от лимита). Свободная тарификация не ниже цен июля 2026 года.