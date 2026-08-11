ПСЖ подпишет японского вратаря Судзуки

Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов ПСЖ, основным вратарем которого в прошедшем сезоне стал россиянин Матвей Сафонов, собирается приобрести у «Пармы» японского голкипера Дзиона Судзуки. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gutierrez / AP Фото: Tony Gutierrez / AP

По данным источника, вратарь обойдется парижскому клубу в €35 млн. 24-летний Судзуки подпишет с командой контракт на пять сезонов, первый из которых, вероятнее всего, проведет в аренде в туринском «Ювентусе».

Ранее издание сообщало, что ПСЖ не исключает варианта, при котором команду покинет Матвей Сафонов или француз Люка Шевалье, начинавший прошлый сезон в ранге первого номера. Контракт Шевалье истекает в 2030 году. Соглашение с Сафоновым истекает в 2031-м.

До перехода в «Парму» в 2024 году Судзуки, родившийся в США в семье ганца и японки, защищал ворота бельгийского «Сент-Трюйдена», а также играл за японский «Урава Ред Даймондс».

С 2022 года Судзуки вызывается в сборную Японии. На чемпионате мира 2026 года он сыграл в четырех матчах. Команда вылетела в 1/16 финала, уступив бразильцам.

Арнольд Кабанов