Трамп поддержал Инфантино в скандале с FIFA

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дональд Трамп публично поддержал главу Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино 11 августа 2026 года в социальной сети Truth Social, назвав возможное увольнение Инфантино «ужасной ошибкой». Ранее, до этой даты, Трамп воздерживался от открытой поддержки Инфантино, хотя они называли друг друга друзьями, и американский президент заявлял, что не знал о планах главы FIFA по продаже чемпионатов мира частной компании.

План Инфантино предусматривал создание новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, где одним из ключевых инвесторов могла стать компания Thrive Eternal, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Этот проект был воспринят футбольной общественностью как попытка «продать» мировое первенство, что вызвало волну возмущения. FIFA отказалась от проекта FFE 1 августа 2026 года под давлением футбольного сообщества, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Противники Джанни Инфантино из UEFA, CONCACAF и AFC 11 августа 2026 года обнародовали заявление, призывающее к его отставке и проведению независимой проверки деятельности FIFA, поскольку они считают, что доверие к руководству нарушено. Эти конфедерации уже приступили к обсуждению вариантов проведения альтернативного чемпионата мира, если Инфантино останется на посту. Сам Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA на совещании в Рабате 5 августа 2026 года, где он признал ошибки и заявил, что сохраняет лояльность вверенной ему структуры.