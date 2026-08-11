СПБ Биржа не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры СПБ Биржи утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации.
«Полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СПБ Биржа" по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать»,— следует из документа.
СПБ Биржа провела IPO в ноябре 2021 года. На публичном рынке размещено 13,3% акционерного капитала торговой площадки. Вместо дивидендных выплат компания обычно направляет полученные доходы на развитие бизнеса. Чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО сократилась на 41% — до 627,9 млн руб. по итогам 2025 года.
В апреле 2026 года чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО составила 627,9 млн руб., что на 41% меньше показателя предыдущего года, который был равен 1,07 млрд руб. Операционные доходы торговой площадки выросли на 3,71% до 4,1 млрд руб., а доходы по услугам и комиссиям увеличились в 1,8 раза, достигнув 0,56 млрд руб. Административные расходы СПБ Биржи выросли на 10,2%, составив 3,01 млрд руб.
Совет директоров СПБ Биржи еще в июне 2026 года рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год. Вопрос об изменении подхода к дивидендам был актуален, как отмечал генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в июне 2025 года.
Решение о невыплате дивидендов за 2025 год не уникально для российского рынка. Например, акционеры ПАО «Газпром» также утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, аналогичное решение приняли акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и ПАО «М.Видео».