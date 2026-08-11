СПБ Биржа не выплатит дивиденды за 2025 год

Составлено ИИ-Ассистентъ

В апреле 2026 года чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО составила 627,9 млн руб., что на 41% меньше показателя предыдущего года, который был равен 1,07 млрд руб. Операционные доходы торговой площадки выросли на 3,71% до 4,1 млрд руб., а доходы по услугам и комиссиям увеличились в 1,8 раза, достигнув 0,56 млрд руб. Административные расходы СПБ Биржи выросли на 10,2%, составив 3,01 млрд руб.

Совет директоров СПБ Биржи еще в июне 2026 года рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год. Вопрос об изменении подхода к дивидендам был актуален, как отмечал генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в июне 2025 года.

Решение о невыплате дивидендов за 2025 год не уникально для российского рынка. Например, акционеры ПАО «Газпром» также утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, аналогичное решение приняли акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и ПАО «М.Видео».