СПБ Биржа сократила чистую прибыль по МСФО более чем на 40% в 2025 году

Чистая прибыль СПБ Биржи по МСФО составила 627,9 млн руб. Это на 41% ниже прошлогоднего показателя (1,07 млрд руб.), следует из отчетности торговой площадки.

Валовая операционная прибыль СПБ Биржи выросла почти на 4% — до 3,2 млрд руб. Показатель EBITDA, напротив, сократился с 0,98 млрд руб. в 2024 году до 0,91 млрд руб. по итогам 2025-го. Операционные доходы СПБ Биржи, напротив, выросли на 3,71% — до 4,1 млрд руб. Доходы по услугам и комиссиям увеличились в 1,8 раза — до 0,56 млрд руб. Процентные доходы площадки также выросли на 18,6% — до 3,34 млрд руб. Процентные расходы — с 464,7 млн руб. в 2024-м до 506,12 млн руб. в прошедшем году.

Административные расходы СПБ Биржи увеличились на 10,2% — до 3,01 млрд руб. Собственный капитал площадки достиг 22,44 млрд руб. за отчетный период.

Группа СПБ Биржи включает дочерние операционные компании НКО-ЦК «СПБ Клиринг» и СПБ Банк (расчетный депозитарий). На самой торговой площадке инвесторам доступны сделки с акциями, паями БПИФов, облигациями российских эмитентов и расчетными фьючерсными контрактами на российские и иностранные активы.