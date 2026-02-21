Путин запретил передачу генетических данных россиян за границу

Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании обращения генетических данных россиян. Он включает в себя запрет на передачу генетических данных за рубеж и иностранцам в России.

Речь идет о генетических и иммунологических исследованиях. Под передачей данных подразумевается сбор, предоставление доступа, пересылка, распространение, размещение в интернете и другие действия, которые делают информацию доступной для других государств.

Передавать генетические данные запрещено иностранным физическим и юридическим лицам, представительствам иностранных юрлиц на территории России, а также физлицам и юрлицам, которые находятся за пределами страны. При этом под исключение подпадают случаи оказания медицинской помощи, разработки препаратов и международного сотрудничества в соответствии с российскими законами.

Автором документа выступило правительство. Изменения вносятся в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

О возможном влиянии закона на обмен донорскими органами — в материале «Ъ» «Донорство с ограничением?».