Александр Бублик открыл теннисный корт в Санкт-Петербурге
11-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и теннисный медиапроект First&Red открыли новый корт с покрытием «хард» в Санкт-Петербурге. Он расположен на улице Коммуны.
Корт получил название «Клуб любителей тенниса Александра Бублика». Выступая на его открытии, теннисист поблагодарил посетителей: «Для меня особая честь открыть корт в моем родном городе. Надеюсь, вам здесь понравится и вы будете регулярно приходить сюда, радоваться и играть в теннис на этом замечательном корте». Бублик также провел серию мастер-классов, автограф-сессию и ответил на вопросы собравшихся.
Генеральный директор букмекерской компании FONBET, официального партнера First&Red, также выступил с приветственным словом. «Хочу выразить благодарность First&Red и Александру Бублику за стремление к развитию теннисной инфраструктуры. Мы всячески поддерживаем эту миссию, так как одна из ключевых задач Fonbet — сделать спорт доступным для каждого, в том числе и через развитие доступной спортивной среды. Совсем недавно мы с First&Red открыли несколько кортов в Республике Беларусь, а теперь реализовали такой проект и в Санкт-Петербурге. Мы рады быть частью спорта, тенниса и уверены, что новый корт поможет раскрыть много талантливых теннисистов в будущем», — сказал он.
После мероприятия Александр Бублик провел на корте открытую тренировку для посетителей. Сообщается, что все желающие смогут тренироваться на корте с сентября.
В феврале 2026 года Александр Бублик, занимающий на тот момент десятую строчку мирового рейтинга, заявлял, что не считает себя игроком топ-10, пока не пробудет в ней "пару лет", акцентируя внимание на важности сохранения актуальности на дистанции. На мероприятии «Теннисный клуб Александра Бублика» в Астане он участвовал в public talk, автограф-сессии и бильярдном турнире. В ноябре 2025 года Александр Бублик занимал 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2870 баллами, а в сентябре 2025 года он одержал победу на турнире ATP категории 250 в китайском Ханчжоу, имея на тот момент 19-е место в рейтинге.