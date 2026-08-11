Александр Бублик открыл теннисный корт в Санкт-Петербурге

11-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и теннисный медиапроект First&Red открыли новый корт с покрытием «хард» в Санкт-Петербурге. Он расположен на улице Коммуны.

Корт получил название «Клуб любителей тенниса Александра Бублика». Выступая на его открытии, теннисист поблагодарил посетителей: «Для меня особая честь открыть корт в моем родном городе. Надеюсь, вам здесь понравится и вы будете регулярно приходить сюда, радоваться и играть в теннис на этом замечательном корте». Бублик также провел серию мастер-классов, автограф-сессию и ответил на вопросы собравшихся.

Генеральный директор букмекерской компании FONBET, официального партнера First&Red, также выступил с приветственным словом. «Хочу выразить благодарность First&Red и Александру Бублику за стремление к развитию теннисной инфраструктуры. Мы всячески поддерживаем эту миссию, так как одна из ключевых задач Fonbet — сделать спорт доступным для каждого, в том числе и через развитие доступной спортивной среды. Совсем недавно мы с First&Red открыли несколько кортов в Республике Беларусь, а теперь реализовали такой проект и в Санкт-Петербурге. Мы рады быть частью спорта, тенниса и уверены, что новый корт поможет раскрыть много талантливых теннисистов в будущем», — сказал он.

После мероприятия Александр Бублик провел на корте открытую тренировку для посетителей. Сообщается, что все желающие смогут тренироваться на корте с сентября.

Арнольд Кабанов