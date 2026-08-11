Число отравившихся едой из доставки Wasabi 89 в Салехарде выросло до 51 человека

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) количество отравившихся готовой продукцией из доставки суши и пиццы Wasabi 89 выросло до 51 человека, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По предварительным данным, в период с 1 по 2 августа 36 жителей города, включая семерых несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления продукции. У всех обратившихся предварительно диагностирован сальмонеллез.

Работа доставки приостановлена. В ходе проверки Роспотребнадзора, начатой 2 августа, было выявлено многочисленное количество нарушений требований санитарного законодательства.

Ирина Пичурина