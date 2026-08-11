Глава МВД раскритиковал закон об использовании дорожных камер для проверки ОСАГО

Госдума преждевременно приняла закон, позволяющий использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании у президента. Базы данных страховщиков не готовы к контролю, сказал он, в них слишком много «несостыковок». Если прямо сейчас начать штрафовать водителей, то существует риск «негативного общественного резонанса», сказал господин Колокольцев. ЦБ и страховщики с претензиями не соглашаются, заявляя, что у них все готово и давно протестировано. Включения новой функции камер ждут регионы: они рассчитывают, что страховщики благодаря новой мере будут собирать больше денег за ОСАГО и часть этой прибыли можно использовать для закупки автобусов.

Дискуссия по поводу применения дорожных камер для контроля ОСАГО развернулась 10 августа у президента во время заседания Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. В марте, напомним, Госдума приняла закон, позволяющий с помощью комплексов оформлять штрафы за отсутствие полисов. Предполагалось, что МВД (после доработки своих систем) и Национальная страховая информационная система (НСИС, структура ЦБ) начнут обмен данными, а затем начнется рассылка «писем счастья». Сейчас, по разным оценкам, без ОСАГО ездят 10–15% автовладельцев.

Несмотря на то что вопрос, как казалось, уже давно решен, глава МВД Владимир Колокольцев внезапно выступил с критикой. «С принятием закона мы поспешили. Я предупреждал руководство Госдумы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования нарушения (отсутствия ОСАГО.— “Ъ”),— заявил он.— Если мы сейчас будем его администрировать, не решая проблемные вопросы, то столкнемся с резким увеличением количества обжалованных постановлений, что вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление».

Министр заявил, что существует «очень много нюансов», не позволяющих приступить к администрированию, среди них — «отсутствие обеспечения полноты и актуальности данных страховой информационной системы» и наличие различных «несостыковок» в системах.

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