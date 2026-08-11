Глава МВД раскритиковал закон об использовании дорожных камер для проверки ОСАГО
Госдума преждевременно приняла закон, позволяющий использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании у президента. Базы данных страховщиков не готовы к контролю, сказал он, в них слишком много «несостыковок». Если прямо сейчас начать штрафовать водителей, то существует риск «негативного общественного резонанса», сказал господин Колокольцев. ЦБ и страховщики с претензиями не соглашаются, заявляя, что у них все готово и давно протестировано. Включения новой функции камер ждут регионы: они рассчитывают, что страховщики благодаря новой мере будут собирать больше денег за ОСАГО и часть этой прибыли можно использовать для закупки автобусов.
Дискуссия по поводу применения дорожных камер для контроля ОСАГО развернулась 10 августа у президента во время заседания Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. В марте, напомним, Госдума приняла закон, позволяющий с помощью комплексов оформлять штрафы за отсутствие полисов. Предполагалось, что МВД (после доработки своих систем) и Национальная страховая информационная система (НСИС, структура ЦБ) начнут обмен данными, а затем начнется рассылка «писем счастья». Сейчас, по разным оценкам, без ОСАГО ездят 10–15% автовладельцев.
Несмотря на то что вопрос, как казалось, уже давно решен, глава МВД Владимир Колокольцев внезапно выступил с критикой. «С принятием закона мы поспешили. Я предупреждал руководство Госдумы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования нарушения (отсутствия ОСАГО.— “Ъ”),— заявил он.— Если мы сейчас будем его администрировать, не решая проблемные вопросы, то столкнемся с резким увеличением количества обжалованных постановлений, что вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление».
Министр заявил, что существует «очень много нюансов», не позволяющих приступить к администрированию, среди них — «отсутствие обеспечения полноты и актуальности данных страховой информационной системы» и наличие различных «несостыковок» в системах.
Подробнее — в материале «Автогражданке сбивают фокус».
Техническая возможность выявлять автомобили без полисов ОСАГО с помощью камер в России на данный момент отсутствует, о чём в марте 2026 года заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В то же время, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять водителей-нарушителей лично на дорогах. По данным «Ъ», донастройка ведомственных баз для нового функционала продлится минимум до октября 2026 года.
В марте 2026 года Госдума приняла поправки к КоАП, которые позволяют ГИБДД выносить 800-рублевые штрафы с дорожных камер за отсутствие ОСАГО. Президент Владимир Путин подписал закон 23 марта 2026 года. В 2024 году было выписано 1,8 млн штрафов за езду без ОСАГО, а данные за 2025 год ещё не публиковались.
В 2025 году в МВД РФ наблюдался значительный некомплект личного состава, в патрульно-постовой службе он достигал 40%. Всего за 2025 год принято 58 тысяч человек на аттестованные должности, а уволилось 80 тысяч. Это затрагивает ключевые службы ведомства, включая патрульно-постовую службу, уголовный розыск и участковых уполномоченных. В 2026 году Владимир Колокольцев посетил саммит начальников полиций стран ООН в Нью-Йорке, несмотря на то что с 2018 года находился под американскими санкциями.