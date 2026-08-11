Владимир Путин назвал сроки запуска СКИФа под Новосибирском

Первые исследовательские станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) под Новосибирском должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом заявил в Новосибирске президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Глава государства проводит в Новосибирске заседание совета по науке и образованию. До этого он встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными.

«У нас ведь немножко вправо ушло все-таки запуск СКИФа. И это произошло в том числе потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были делать сами»,— рассказал о ходе создания комплекса Владимир Путин в ходе этой встречи (цитата по ТАСС).

Построить центр синхротронного излучения ученые предложили Владимиру Путину в марте 2018 года в ходе его предыдущего визита в Новосибирскую область. Установка класса мегасайенс СКИФ в Кольцово представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. При мощности 3 ГэВ установка обеспечивает получение сверхмалого диаметра свечения, равного 72 пикометра на радиан.

Валерий Лавский