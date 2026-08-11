Биография Башара Асада

Суд в Сирии приговорил бывшего президента республики Башара Асада к смертной казни, передает агентство SANA. Его признали виновным в преступлениях против человечности, умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада, участника нескольких военных переворотов, который позднее стал президентом Сирии (1971–2000).

В 14 лет вступил в молодежное отделение Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Отучился в элитном арабско-французском лицее Аль-Хуррия, в 1988 году с отличием окончил медицинский факультет Дамасского университета по специальности «врач-офтальмолог».

После выпуска четыре года работал в военном госпитале Тишрин. В 1992 году проходил стажировку в лондонском офтальмологическом центре Western Eye Hospital при больнице Святой Марии. После гибели старшего брата Басиля в 1994 году вернулся в Сирию, поступил в военную академию в Хомсе и был зачислен в республиканскую гвардию, через три года стал ее командиром.

Одновременно с военной службой возглавлял бюро по рассмотрению жалоб и обращений жителей, руководил кампанией по борьбе с коррупцией, курировал отношения с Ливаном и способствовал появлению в стране интернета. В 1999 году был назначен советником президента. После смерти отца, действующего на тот момент президента Хафеза Асада, получил должность верховного главнокомандующего армией и стал единственным кандидатом на пост главы страны. 10 июля 2000 года был избран президентом, набрав 97,3% голосов.

В 2007 году пошел на второй срок, получив 97,6% голосов. В 2011 году вооруженная оппозиция в Сирии потребовала отставки Асада, западные страны ввели против него персональные санкции. Из-за этого в феврале 2012 года правительство приняло новую конституцию, закрепившую систему многопартийности. В 2014-м Башар Асад получил 88% голосов на первых в истории страны выборах с несколькими кандидатами и переизбрался на третий срок.

Осенью 2015 года Асад обратился к России с просьбой вмешаться в продолжающуюся гражданскую войну (активная фаза конфликта завершилась в 2017-м). В 2021 году набрал 95,1%, заняв пост президента в четвертый раз. После наступления сирийских повстанцев на позиции правительственных сил 8 декабря 2024 года покинул страну и прибыл вместе с семьей в Россию, где получил политическое убежище. В сентябре 2025 года был заочно арестован сирийским судом, 11 августа 2026 года приговорен к смертной казни по обвинениям в преступлениях против человечности, умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы.

Женат, трое детей. Владеет английским и французским языками.