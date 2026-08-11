Цивилев: норматив продаж биржевого бензина продлили из-за краткосрочных факторов
Продление действия сниженного до 10% норматива по продаже бензина на бирже укрепит внутренний рынок нефти и снизит спекуляции с ценами. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Механизм позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на ценообразование, — отметил он, — снизить риски резких ценовых колебаний и обеспечить более стабильные условия снабжения социально значимых категорий потребителей и других участников внутреннего рынка».
Норматив определяет минимальный процент от всего произведенного бензина, который нефтяные компании обязаны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Правительство снизило показатель с 15% до 10% в конце июня после ударов беспилотников по НПЗ. Норматив будет действовать до 31 декабря.
В июле 2026 года министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением моторным топливом нормализуется в нескольких регионах России, включая Забайкальский край, Калининградскую и Иркутскую области, Краснодарский край и Татарстан. Ключевыми мерами, способствовавшими стабилизации, стали запрет на экспорт нефтепродуктов, максимальная загрузка НПЗ и сокращение сроков их ремонта.
Проблемы с топливом в российских регионах, в том числе ограничения на продажу и запрет на розлив в канистры, возникли с июня 2026 года из-за ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что правительство планирует дальнейшее снижение норматива биржевых продаж топлива с 10% до 2% для обеспечения приоритетных потребителей, таких как РЖД, сельхозпроизводители и организации, доставляющие товары в районы Крайнего Севера.