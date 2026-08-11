Цивилев: норматив продаж биржевого бензина продлили из-за краткосрочных факторов

Продление действия сниженного до 10% норматива по продаже бензина на бирже укрепит внутренний рынок нефти и снизит спекуляции с ценами. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Механизм позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на ценообразование, — отметил он, — снизить риски резких ценовых колебаний и обеспечить более стабильные условия снабжения социально значимых категорий потребителей и других участников внутреннего рынка».

Норматив определяет минимальный процент от всего произведенного бензина, который нефтяные компании обязаны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Правительство снизило показатель с 15% до 10% в конце июня после ударов беспилотников по НПЗ. Норматив будет действовать до 31 декабря.