«Топливо везут из Восточной Сибири»

Если ранее Удмуртию снабжали топливом близлежащие НПЗ, то теперь горючее везут в том числе поездами из Восточной Сибири. Бензин поставляется в республику круглосуточно. Ситуация постепенно стабилизируется, однако местами сохраняется повышенный спрос. Лимиты по объему заправки и запрет на отпуск бензина в канистры пока сохраняются. Об этом на пресс-конференции рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Его слова приводит корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Власти Удмуртии расширяют географию поставок. Ранее республику преимущественно снабжали близлежащие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сейчас топливо поступает в том числе из Восточной Сибири. Срок поставок по железнодорожным путям — до 10 дней. По словам министра, отдельные бензовозы могут преодолевать около 500 км от точки загрузки. Горючее поставляется в республику круглосуточно.

Запрет на отпуск бензина в канистры в Удмуртии сохранится до того момента, пока АЗС не начнут работать круглосуточно и запас топлива не станет достаточным. Новые ограничения вводить не планируется, отметил Виктор Лашкарев. На заправках «Лукойла» лимит по отпуску бензина — 30 л, на «Татнефти» — 40 л, на «Башнефти» — 50 л.

В июле ежесуточный объем потребления топлива возрастал до 2 тыс. т, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Дополнительную нагрузку на рынок оказал ажиотажный спрос. В отдельных районах тогда среднее потребление выросло с 4-5 до 25 т. Среди причин, озвученных главой минпромторга республики, — население создавало запасы, часть техники перевели на заправку на АЗС, приезжали автомобилисты из соседних регионов.

Средняя цена АИ-92 и АИ-95 на независимых АЗС в Удмуртии достигала 86-90 руб. за 1 л. Рентабельность такого бизнеса министр оценил в 10-15% по бензину и дизелю. По его словам, независимые сети — альтернативный вариант для тех, кто «не хочет стоять в очереди и может себе позволить». Около 90% объема продаж приходится на четыре основные вертикально интегрированные нефтяные компании — «Лукойл», «Башнефть», «Татнефть» и «Газпром». В Удмуртии действует 171 АЗС.

К 20-м числам августа ответственные лица проревизируют договоры по заправке школьных автобусов. В эти числа транспорт прогонят через АЗС, проверят водительские карточки и обеспечат залив полных баков.

Евгений Щепелев, Дмитрий Соколов