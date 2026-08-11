Запрет на отпуск бензина в канистры на АЗС Удмуртии в ближайшее время не снимут

Ограничения на отпуск бензина в канистры на заправках Удмуртии сохранятся до стабилизации ситуации с поставками топлива. Об этом на пресс-конференции заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, в чем причина сбоев поставок топлива»,— сказал он, указав на нарушение логистики. С поставками дизеля, по словам министра, проблем нет. Ситуация на топливном рынке стабилизируется, указал господин Лашкарев, однако на отдельных АЗС сохраняется повышенный спрос.

«В июле потребление всех видов топлива в республике выросло примерно до 2 тыс. т в сутки против 1,45 тыс. т годом ранее. При этом значительная часть дополнительного спроса пришлась на розничные АЗС из-за сокращения оптовых и мелкооптовых поставок»,— сказал министр.

Напомним, запрет на отпуск бензина в канистры ввели 29 июня.