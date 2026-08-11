Цены на бензин на независимых заправках в Удмуртии достигают 90 рублей

Цены на АИ-92 и АИ-95 на независимых АЗС в Удмуртии сейчас достигают 86-90 руб. за 1 л, рассказал на пресс-конференции министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Его слова передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Такие сети закупают топливо у нефтеперерабатывающих предприятий или на бирже, после чего доставляют в республику. Рентабельность такого бизнеса, по словам господина Лашкарева, «не запредельная» — 10-15%.

«К этому (более высоким ценам на топливо на независимых АЗС.— “Ъ-Удмуртия”) не надо относиться негативно. Это формат наличия альтернативы, если не хочешь стоять в очереди и можешь себе позволить»,— сказал он.

Напомним, по словам министра, запрет на отпуск бензина в канистры в Удмуртии не снимут.