«Автодор» возобновила работы на замороженном обходе Орехово-Зуево и Ликино-Дулево

Госкомпания «Автодор» возобновила работы на замороженном 16 лет назад обходе Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. На юго-западе Подмосковья Росавтодор запланировал расширить до четырех полос несколько участков «большой бетонки» между Старым Симферопольским и Минским шоссе. Началось проектирование новых развязок и на ЦКАД. Строительство некоторых объектов может начаться уже в 2027 году — конечное решение зависит от выделяемого финансирования.

Работы проведут в несколько этапов, рассказали “Ъ” в «Автодоре». На существующем участке поставят освещение и дополнительные ограждения. Для строительства нового 16,8-километрового участка обхода «Автодор» сначала оценит конструкции, оставшиеся от старого строительства (опоры эстакад и т. д.), чтобы понять, что можно использовать, а что нужно восстанавливать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подмосковным бетонкам добавят асфальта».