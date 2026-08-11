Подмосковным бетонкам добавят асфальта

Федеральные кольцевые автодороги Подмосковья получат дополнительное развитие. Госкомпания «Автодор» возобновила работы на замороженном 16 лет назад обходе Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. На юго-западе Подмосковья Росавтодор запланировал расширить до четырех полос несколько участков «большой бетонки» между Старым Симферопольским и Минским шоссе. Началось проектирование новых развязок и на ЦКАД. Строительство некоторых объектов может начаться уже в 2027 году — конечное решение зависит от выделяемого финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожники обещают убрать все препятствия на пути водителей после завершения строительства обхода Орехово-Зуево

Фото: Полина Мотызлевская / Коммерсантъ Дорожники обещают убрать все препятствия на пути водителей после завершения строительства обхода Орехово-Зуево

Фото: Полина Мотызлевская / Коммерсантъ

«Автодор» заключил договоры по проведению проектно-изыскательских работ на обходе городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево, рассказали “Ъ” в госкомпании. Завершить эти работы планируется в 2027 году, после чего начнется стройка.

Федеральная трасса А-108 («большая бетонка») проходит через множество населенных пунктов, что создает проблемный для жителей транзитный трафик. Один из самых сложных участков расположен в Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Обход этих городов был запланирован еще в 2010-х годах, но удалось построить только 9 км от М-7 до Ожерелок, затем стройку заморозили из-за выявленных недостатков документации. Сейчас на подъезде к Орехово-Зуево А-108 упирается в блоки (недостроенный участок заканчивается в лесу), водители вынуждены съезжать на региональную дорогу. В 2021 году правительство передало управление проектом от Росавтодора госкомпании «Автодор» (занимается платными дорогами). Каких-либо работ на объекте с пор не велось.

Работы проведут в несколько этапов, рассказали “Ъ” в «Автодоре». На существующем участке поставят освещение и дополнительные ограждения. Для строительства нового 16,8-километрового участка обхода «Автодор» сначала оценит конструкции, оставшиеся от старого строительства (опоры эстакад и т. д.), чтобы понять, что можно использовать, а что нужно восстанавливать.

За 15 лет изменились строительные нормы и правила, требования к безопасности движения, отмечают в госкомпании, появились новые инженерные коммуникации. Проект нужно доработать также из-за планов применять систему взимания платы «Свободный поток» (для нее нужны П-образные опоры с камерами для считывания номеров машин). Трасса будет четырехполосной, с расчетной скоростью 120 км/ч.

Сроков завершения строительства госкомпания не называет. В программе деятельности «Автодора» до 2030 года на объект выделено 20 млрд руб. (большая часть суммы поступит в виде субсидий из федерального бюджета), в том числе 500 млн руб.— в 2026 году и 1 млрд руб.— в 2027 году. Таким образом, основная стройка, скорее всего, начнется в 2028 году и завершится не раньше 2030 года. Тарифы за проезд пока не объявлялись.

За счет вывода транзита за пределы города, пояснили в госкомпании, повысится качество жизни жителей — уменьшатся пробки, снизится шум и уровень загрязнения воздуха.

В администрации Орехово-Зуево ждут решение решения проблемы заторов. «Особенно остро эта проблема стоит в Ликино-Дулево, где город зажат между А-108 и критически загруженным железнодорожным переездом,— говорят там.— Суммарное перекрытие переезда составляет более 15 часов в сутки, что полностью парализует автомобильное движение». В администрации надеются, что после ухода транзита из Орехово-Зуево увеличится срок службы местных дорог, что позволит меньше тратить средств на постоянные ремонты.

«Несмотря на открытие ЦКАД, транзитный поток по "большой бетонке" остается очень значимым, в том числе на восточном участке,— отмечает член общественного совета минтранса Московской области Андрей Мухортиков.— Запланированное перепроектирование и достройка обхода будет однозначно положительным событием для жителей городов». Эксперт скептически относится к перспективам введения платы за проезд. «Часть транзитного потока, включая грузовой, будет продолжать и после постройки обхода пользоваться проездом через Орехово-Зуево и Ликино-Дулево,— прогнозирует он.— Ограничить такой транзит, как показывает практика, достаточно сложно».

Остальная часть А-108 также будет развиваться. Сейчас только 10% трассы из 550 км имеет четыре полосы движения — таких участков станет больше.

Сейчас, рассказали “Ъ” в Росавтодоре, идет капитальный ремонт с расширением участка 88–92-й км в Сергиево-Посадском округе, эти работы завершат в 2027 году.

Также на 2027 год в предварительной программе заложено расширение участка 378–388-й км (расположен между Старым Симферопольским и Варшавским шоссе). Аналогичные планы у Росавтодора есть на участке 388–395-й км (от Киевского до Варшавского шоссе), 406–429-й км (между Киевским и Минским шоссе), проектная документация уже готова. «Строительно-монтажные работы будут реализованы с учетом инвестиционной возможности федерального бюджета и доведения соответствующих лимитов финансирования»,— отметили в ведомстве. Развитие планируется и на ЦКАД — «Автодор» недавно заключил контакты на проектирование дополнительных съездов и развязок.

Иван Буранов