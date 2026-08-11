Власти Индии готовятся к празднованию 80-летия независимости

О начале общенациональной кампании Har Gar Tiranga («Триколор в каждый дом») по случаю одного из главных национальных праздников страны — Дня независимости 15 августа — объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в этот день выступит с обращением к нации и поднимет национальный флаг на крепостной стене исторического Красного форта.

В преддверии Дня независимости в рамках кампании «Триколор в каждый дом» по всей стране будут развешаны десятки миллионов индийских флагов — полотнищ с тремя горизонтальными полосами: шафрановой, белой и зеленой. В центральном штате Уттар-Прадеш, где находится священный для всех индуистов город Варанаси, власти рассчитывают установить около 50 млн флагов, в Нью-Дели — более 1,5 млн, в Западной Бенгалии — 7 млн флагов.

Праздничные мероприятия пройдут не только в Нью-Дели, но и в столицах всех штатов, где национальные флаги будут развернуты в ходе народных шествий и театрализованных представлений.

Подробнее — в материале «Индиец — значит патриот».