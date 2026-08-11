Индии дали флаги в руки

Индия досрочно празднует 80-летие независимости от британского колониального господства, обретенной в 1947 году. Накануне одного из главных национальных праздников, отмечаемого 15 августа, индийское правительство запустило общенациональную кампанию «Триколор в каждый дом», в рамках которой в самом многочисленном по населению государстве мира и странах, где проживает индийская диаспора, будут распространены миллионы индийских флагов. Таким образом премьер-министр Нарендра Моди решил противопоставить недавним молодежным протестам всенародный патриотический подъем, основанный на осознании величия страны и славной истории ее национально-освободительной борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajit Solanki / AP Фото: Ajit Solanki / AP

О начале общенациональной кампании Har Gar Tiranga («Триколор в каждый дом») по случаю одного из главных национальных праздников страны — Дня независимости 15 августа — объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в этот день выступит с обращением к нации и поднимет национальный флаг на крепостной стене исторического Красного форта.

В преддверии Дня независимости в рамках кампании «Триколор в каждый дом» по всей стране будут развешаны десятки миллионов индийских флагов — полотнищ с тремя горизонтальными полосами: шафрановой, белой и зеленой. В центральном штате Уттар-Прадеш, где находится священный для всех индуистов город Варанаси, власти рассчитывают установить около 50 млн флагов, в Нью-Дели — более 1,5 млн, в Западной Бенгалии — 7 млн флагов.

Праздничные мероприятия пройдут не только в Нью-Дели, но и в столицах всех штатов, где национальные флаги будут развернуты в ходе народных шествий и театрализованных представлений.

Акция «Триколор в каждый дом», по замыслу ее организаторов, должна стать глобальной благодаря вовлечению в нее многочисленных индийских диаспор, живущих в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и других регионах мира. Участникам акции в самой Индии и за рубежом предложили не только вывесить у себя дома индийский флаг, но и сфотографироваться с ним и после этого загрузить фотографию на специальный портал кампании.

Одними из первых с наступающим Днем независимости с борта МКС Индию поздравили российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, записавшие видеообращение из космоса с индийским триколором в руках и, таким образом, оказавшиеся в первых рядах участников кампании Har Gar Tiranga. «Мы рады от всей души поздравить дружественный народ Индии с Днем независимости. Мы желаем ему мира и процветания. Пусть мечты вдохновляют будущие поколения на новые победы в освоении космического пространства. Да здравствует дружба России и Индии!» — заявил Андрей Федяев.

80-летие обретения независимости Индия начала праздновать на год раньше, учитывая, что независимость страна обрела 15 августа 1947 года, когда первый индийский премьер-министр Джавахарлал Неру поднял над столичным Красным фортом национальный триколор. Строго говоря, на этой неделе Индия будет отмечать не 80-ю, а 79-ю годовщину независимости.

Тем не менее досрочное празднование юбилейной даты индийского государства приобретает для правительства Моди особый смысл в связи с недавними молодежными протестами и попытками индийской оппозиции раскачать ситуацию в обществе.

Ключевая идея кампании Har Gar Tiranga состоит в том, чтобы восстановить единство нации и противопоставить всем недовольным действиями властей всенародный патриотический подъем, опираясь на величие страны и историю ее национально-освободительного движения.

Поднимая национальный триколор, каждая индийская семья независимо от места ее проживания должна продемонстрировать индийский патриотизм и свою сопричастность Дню независимости, объединившему нацию.

Демонстрацией того, что избавившаяся от колониального гнета Индия в XXI веке находится по «правильную сторону истории» в рамках долгосрочной стратегии Viksit Bharat («Развитая Индия»), также стала официальная кампания за получение страной места непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок с 2028 по 2029 год, запущенная индийским правительством в прошлом месяце в преддверии Дня независимости.

Представляя кампанию под названием Shanti в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в Совбезе ООН его страна намерена добиваться активизации усилий по решению ключевых проблем международной безопасности, включая ужесточение борьбы с финансированием терроризма, реформирование многостороннего сотрудничества и реагирование на новые вызовы, исходящие от искусственного интеллекта.

В случае положительного решения Индия станет непостоянным членом СБ ООН уже в девятый раз в истории (в последний раз страна была непостоянным членом Совбеза ООН в 2021–2022 годах). При этом Индия рассматривает борьбу за место непостоянного члена Совбеза ООН на период с 2028 по 2029 год как важный шаг к достижению своей долгосрочной цели — получению места постоянного члена СБ ООН.

В своей установочной речи в Нью-Йорке в июле ситуацию в современном мире глава МИД Индии назвал «глубоко парадоксальной», поскольку человечество еще никогда не обладало такими огромными ресурсами для улучшения благосостояния и одновременно таким конфликтным потенциалом, как сейчас. По его словам, насилие, конфликты и нестабильность достигли такого уровня, что стали угрожать даже внешне благополучным странам. Субраманьям Джайшанкар пообещал, что «Индия сосредоточит свое внимание на создании безопасного, мирного и равноправного мира, в котором будет услышан голос Глобального Юга».

Сергей Строкань