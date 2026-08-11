Евросоюз рассматривает возможность давления на международные спортивные структуры, которые снимают санкции с российских спортсменов. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным спецслужбы, «европейские так называемые элиты крайне обеспокоены» последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июля он отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России и снял ограничения с российских спортсменов.

В европейских столицах, согласно релизу СВР, «раздаются причитания, что такой шаг фактически сводит на нет многолетние усилия Запада по ''изоляции'' России». На основании этого «в привычной для евролибералов тоталитарно-фашистской манере» предполагается ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые «согласятся допустить россиян до соревнований».

Кроме того, по данным разведки, «изучается возможность введения визовых запретов и новых адресных ограничений в отношении еще более широкого круга атлетов и представителей спортивных структур РФ». В сообщении также отмечается, что противостоять российским спортсменам представители Евросоюза постараются через «организацию провокаций против членов российских команд».

Арнольд Кабанов