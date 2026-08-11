СВР: Евросоюз намерен ограничить финансирование МОК из-за допуска россиян
Евросоюз рассматривает возможность давления на международные спортивные структуры, которые снимают санкции с российских спортсменов. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным спецслужбы, «европейские так называемые элиты крайне обеспокоены» последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июля он отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России и снял ограничения с российских спортсменов.
В европейских столицах, согласно релизу СВР, «раздаются причитания, что такой шаг фактически сводит на нет многолетние усилия Запада по ''изоляции'' России». На основании этого «в привычной для евролибералов тоталитарно-фашистской манере» предполагается ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые «согласятся допустить россиян до соревнований».
Кроме того, по данным разведки, «изучается возможность введения визовых запретов и новых адресных ограничений в отношении еще более широкого круга атлетов и представителей спортивных структур РФ». В сообщении также отмечается, что противостоять российским спортсменам представители Евросоюза постараются через «организацию провокаций против членов российских команд».
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля 2026 года отменил рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов в международных соревнованиях, а также восстановил членство Олимпийского комитета России. После этого девять европейских стран, включая Эстонию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Румынию, Финляндию и Швецию, выступили с инициативой исключить МОК и другие спортивные организации из программ финансирования Евросоюза, если те допустят россиян и белорусов до турниров. В свою очередь, представитель МОК 16 июля 2026 года заявил, что организация не изменит свою позицию из-за угроз прекратить финансирование.
Служба внешней разведки (СВР) 11 августа 2026 года сообщила, что Евросоюз готов провоцировать российских спортсменов, чтобы не допустить их к соревнованиям. В качестве примера СВР привела задержание членов российской сборной по синхронному плаванию среди юниоров в Мюнхене в начале июля 2026 года по подозрению в «шпионаже». По мнению СВР, Евросоюз опасается, что решение МОК «сводит на нет многолетние усилия Запада по "изоляции"» российского спорта.