Володин: за год гражданства России лишили более 4,5 тыс. мигрантов

Для лишения приобретенного гражданства России по закону есть более 80 оснований, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В числе таких оснований — убийство и преступления против половой неприкосновенности. По данным МВД на май, за прошедший год гражданства России лишились 4,5 тыс. мигрантов.

Господин Володин напомнил, что в августе 2025 года вступил в силу федеральный закон, который расширил перечень оснований для лишения российского паспорта. Речь идет о «тех, кто совершил серьезное уголовное преступление» после получения гражданства, уточнил спикер. С момента вступления нового закона в силу более 3000 человек лишились гражданства РФ по итогам судебных приговоров за уголовные преступления, свыше 400 — за непостановку на воинский учет, почти 300 — за «действия, создающие угрозу безопасности страны».

Спикер уточнил, что 40% решений о лишении гражданства России пришлось на последний год. «Все это говорит о том, что новые нормы предоставили правоохранительным органам еще больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере»,— считает Вячеслав Володин.

В июле Госдума приняла правительственный закон, ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство при неповиновении полиции, участие в несанкционированных митингах и принуждение к забастовкам. Общий список статей КоАП для депортации мигрантов был увеличен с 22 до 45 правонарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Удвоение выдворения».