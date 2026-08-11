Закупки для ремонта двух депо вновь объявили в Нижнем Новгороде

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» вновь проводит конкурсы на ремонт двух троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Итоги закупок подведут в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На конкурсы, объявленные в июне, по этим объектам не нашлось претендентов. При этом в новых конкурсах стоимость контрактов уменьшилась: по депо №1 на улице Ивлиева в Советском районе — с 201,6 до 195,3 млн руб., по депо №2 на Сормовском шоссе в Московском районе — с 259,7 до 144 млн руб.

Контракты по трем троллейбусным депо НЭТ уже заключал в 2024 году — с ООО «Лига». Завершить работы требовалось к концу 2025 года, но подрядчик ушел с объектов, после чего заказчик расторг контракты, а в отношении представителей подрядной организации возбудили дело о мошенничестве.

Летом 2026 года «Нижегородэлектротранс» объявило закупки заново, но с первой попытки найти подрядчика удалось только для депо №3 на проспекте Ленина. Контракт заключили с ООО «ППСК "Вектор"» по начальной цене — 95,16 млн руб.

Галина Шамберина