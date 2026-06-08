«Нижегородэлектротранс» ищет новых подрядчиков на ремонт трех депо

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) в начале июня объявило новые закупки на ремонт трех троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ превышает 550 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контракты на ремонт депо №1 на Сормовском шоссе, №2 на улице Генерала Ивлиева и №3 на проспекте Ленина НЭТ уже заключал в 2024 году — с ООО «Лига». Стоимость тех контрактов составляла 262, 306 и 201 млн руб. соответственно, подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в сумме 368 млн руб. Завершить работы требовалось к концу 2025 года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16%, 20% и 40%. Заказчик расторг контракты и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В марте региональное ГУ МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении трех человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика. В информации полиции фигурировал контракт стоимостью 306 млн руб., обвиняемым инкриминировали хищение 79 млн руб.

Начальная цена новых контрактов составляет 201,6 млн руб., 259,7 млн руб. и 95,2 млн руб. Завершить работы требуется к концу ноября 2026 года.

Галина Шамберина