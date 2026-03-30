Подрядчиков обвинили в крупном мошенничестве при ремонте нижегородского депо

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в связи с хищением денег, выделенных по госконтракту на ремонт троллейбусного депо в Нижнем Новгороде. Подозреваемыми проходят трое лиц из числа руководителей и учредителей подрядчика и субподрядчика, сообщили в региональном ГУ МВД. Двое из них отправлены под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.

Название генподрядчика не называется. Как писал «Ъ-Приволжье», госпредприятие Нижегородской области «Нижегородэлектротранс» осенью 2024 года заключило контракты на ремонт трех депо с ООО «Лига». Общая цена контрактов составила 768,9 млн руб. Подрядчику в качестве аванса перечислили целевую бюджетную субсидию в 368 млн руб. Однако весной 2025 года подрядчик ушел с объектов, бросив работы. Сейчас заказчик через суд пытается взыскать с него 225 млн руб. неотработанных авансов.

В информации полиции фигурирует только один контракт стоимостью 305,9 млн руб. Подрядчику перечислили 146,7 млн руб. аванса, из которых 96 млн руб. затем перевели субподрядчику. Как полагает следствие, оставшиеся средства подрядчик и субподрядчик израсходовали на сторонние цели. Из оставшихся неотработанных 130 млн руб. подозреваемым инкриминируют хищение 79 млн руб.

Расследование продолжается.

Галина Шамберина