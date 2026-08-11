Шесть водонапорных башен Новосибирска

Водонапорные башни — одни из немногих сохранившихся в Новосибирске зданий, построенных на рубеже XIX—XX веков. На протяжении нескольких десятилетий они обеспечивали водой жилые дома и общественные здания. Водонапорные башни сыграли важную роль в развитии городской инфраструктуры и становлении системы коммунального хозяйства. Сегодня многие из этих объектов признаны памятниками архитектуры.

Башни «близнецы» на улице Движенцев

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Рядом с железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный расположены сразу три водонапорные башни. Восьмиугольная башня с деревянным верхом на ул. Движенцев — старейшее здание города. Она была построена в 1894 году, когда город еще носил название Ново-Николаевск. Через 18 лет рядом с ней возвели вторую, полностью кирпичную башню, форма которой напоминает цилиндр. Оба объекта предназначались для снабжения водой паровозов и инфраструктурных объектов железной дороги.

Башня у Туннельного спуска

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Третья «вокзальная» башня — у Туннельного спуска — была построена на ул. Кубановской в 1902 году. Есть версия, что эту башню изначально построили ближе к воинскому остановочному пункту, а в 1913 году разобрали и перенесли на нынешнее место — по другую сторону гужевого тоннеля.

Башня Алтайской железной дороги

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

На ул. Коммунстроевской в Октябрьском районе возвышается водонапорная башня, напоминающая старинный замок. Она была построена перед началом Первой мировой войны, в 1913 году. В 2016 году сооружение получило статус памятника регионального значения.

Символ левобережья — башня на Маркса

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Водонапорная башня на ул. Ватутина — символ левобережья Новосибирска. 35-метровое сооружение, которое новосибирцы знают как «Башня на Маркса», было возведено в 1938-1939 годах. Предназначалась башня для снабжения заводов левого берега. Фасад сооружения, сочетающий элементы конструктивизма и неоклассицизма, возвышается над более низкой окружающей застройкой. Сегодня объект переживает «вторую жизнь»: внутри работает арт-пространство, проходят выставки, лекции, презентации.

Зеленая башня на Добролюбова

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

Наконец, шестой знаковый для Новосибирска объект — 27-метровая железобетонная башня на перекрестке улиц Добролюбова и Карла Либкнехта. Зеленая башня стала ключевым элементом первой централизованной системы водоснабжения Новосибирска. Емкость резервуара — 560 куб. м. Сооружение было построено в 1929 году, в том же году в городе запустили водопровод — событие, с которого началась история новосибирского Горводоканала.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»